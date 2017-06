Võrkpallikoondise kapten Kert Toobal rahasaagast: sel teemal pole mõtet rohkem nutta

Eesti särgis üle 200 mängu pidanud Toobal võttis viimased kaks päeva pajana tulel podisenud rahastamissaaga kokku: «Meie võrkpalluritena teeme oma tööd. Oleme lihtsalt läbinud selle kadalipu. Võrkpalliliidul oli võimalus seda turniiri korraldada ja loogiline oli, et mingi taotlus selleks esitati. Kui valitsus otsustas, et neil ei ole seda raha, et nad ei saa seda anda, siis nad ei saa seda anda. Ma ei leia, et sellel teemal on mõtet rohkem nutta.

Meie ise oleme ju kõik hästi teinud. Praegu on võrkpall sattunud kuidagi halba valgusesse, et jälle küsivad, juba mitmes kord. Kas see on poliitika või mitte, mina ei tea, ja pole ka minu asi. Ja ega seda keegi ka kõva häälega välja ütle, mis see tegelik põhjus on.

See turniir taheti ju tegelikult korraldada Eesti inimeste jaoks. Nendele inimestele, kes on siin Kalevi spordihallis kõik need päevad olnud, et nemad saaksid siit mingeid emotsioone ja hea enesetunde. Raha ei oleks olnud selle jaoks, et meil (koondisel - V.V) oleks hea olla. Loomulikult me siin kodus korraldatud turniiril nägime, et see annab teatud eelised trenniaegade sättimisel ja sellistes asjades, aga kokkuvõttes läheme ja mängime selle turniiri kusagil mujal. Ega tegemata selle pärast meil midagi ei jää. Meie teeme trenni sama palju, meie enda tingimused kuidagi halvemaks või paremaks ei lähe.

See oleks olnud Eesti inimestele. Ma arvan, et me oleme juba päris palju häid emotsioone pakkunud ja seda ju inimesed siia otsima tulevadki. Nüüd seda kohapealt ei saa, tuleb telekast vaadata.»

Või Postimehest, sest kõigist Belgias toimuvatest mängudest, teevad ülekande Eesti Meedia väljaanded.