Poksi otsepilt: Eesti ässad astuvad Kalevi spordihallis ringi

Warrior Fight II korraldab legendaarses spordisaalis väärikaima profipoksi tiitlimatši, mis Eesti pinnal kunagi toimunud, kui Soome suurnimi Robert Helenius ristab kindad briti Ian Lewisoniga ja võitleb tunnustatud WBC-sarja rahvusvahelise üliraskekaalu hõbetiitlile.

Kuid peamatši eel on kavas lisaks veel seitse profipoksi tulist duelli ning nende seas astuvad kodupubliku rõõmuks ringi ka Kaupo Arro ning Pavel Semjonov.

Tiitlimatši juhatab sisse kergekeskkaallane Pavel Semjonov, kes karjääri jooksul kahel korral Mirkko Moisari alistanud ning ainsa Eesti profipoksijana võidelnud rahvusvaheliste tiitlite eest. Tema vastaseks on seekord leedulane Artem Karasev. Semjonov, kes eelmisel Warrior Fight’il valgevenelase Dzianis Yahoranka võimsate löökidega alla andma sundis, paneb mängu oma 19 võitu, 6 kaotust ja 2 viiki. Tema vastase numbrid on tagasihoidlikumad - 9 võitu, 21 kaotust.

Samuti kergekeskkaallane, varasem pikaaegne koondise liider Kaupo Arro, kes profiteed eelmise aasta septembris alustas ning tänaseks on võitnud kõik kolm matši, läheb vastamisi Venemaal treeniva armeenlase Sergei Martirosjaniga.

Martirosjan tuleb Eestisse teist korda, olles kaotanud ühehäälse otsusega märtsis Rakveres just Semjonovile. Arro, kes võttis möödunud Warrior Fight’il karjääri esimese nokaudiga võidu, püüab seeriat jätkata nüüd Martirosjani vastu, kel seni kirjas 2 võitu 5-st kohtumisest.

Arro ja Semjonovi vahel astub ringi Soome tõusev täht Dayron Lester. Kuuba päritolu Lester on profiteed alustanud kaheksa järjestikuse võiduga ning peab kindlasti ka seekord näitama end parimast küljest, sest vastane on tõestanud, et suudab kogenenumaidki nokauteerida. Gruusias sündinud, kuid karjääri Ukrainas jätkav Levan Shona on ringis võitnud 14 ning kaotanud 8 kohtumist. Ohtlikuks teeb mehe fakt, et 10 võitu on tulnud nokaudiga.

Suurepärast kohtumist on kahtlemata oodata ka möödunud Warrior Fight’il Mirkko Moisari alistanud Feodor Vinogradovilt. Karjääri nelja järjestikuse võiduga alustanud Vinogradov võtab seekord seni julgeima väljakutse, minnes vastamisi võimsa valgevenelase Dzmitry Milushaga - mehega, kes pole kaheksas peetud matšis kaotust tunda saanud!

Postimees.ee otsepilt üritusest algab laupäeval kell 19.00.