Volleliidu president kinnitab Postimehe infot: ühel valitsuserakonnal oli lisatingimus toetuse eraldamiseks

«Ei plaaninud kirjutada ega arvata midagi valitsuse käitumisest seoses võrkpalli MM valikturniiri korraldamisega, aga kuna peaminister Ratas ütles täna Riigikogu infotunnis, et valitsus oleks ikka toetanud, siis ei saa vaiki olla.

Toetuse taotlust arutati ministrite mitteformaalsel kohtumisel esmaspäeva õhtul. Võrkpalliliidu poolt oli teavitatud valitsusliikmeid, et Euroopa Võrkpalliliit CEV lükkas Eesti alaliidu palvel korraldusõiguse loosimise edasi ja hiliseim aeg taotluse kinnitamiseks oli teisipäeva hommikul 9.00. Eesti alaliidul ei olnudki vaja valitsuse ametlikku otsust teisipäeva hommikuks, oli vaja põhimõttelist aktsepti. Ametliku otsuse oleks võinud teha rahulikult nii sel kui järgmisel neljapäeval.

Esmaspäeva hilisõhtul proovisin uurida ka peaministrilt, mis otsustati. Kahjuks otsust ei saanud. Küll sain enne südaööd info, et ühel valitsuserakonnal oli lisatingimus toetuse eraldamiseks. See tingimus ei olnud kuidagi seotud aga võrkpalliliiduga, vaid oli puhtalt poliitiline. Spordi ja spordiga mitteseotud poliitika sidumine ei olnud kuidagi aktsepteeritav.

Teisipäeva hommikul 15 min enne üheksat oli veel viimane katse saada valitsusest põhimõtteline valmisolek toetamiseks. Kuna muutust eelmise õhtuga ei olnud, andsin teisipäeval 8.51 CEVile teada, et Eesti peab kahetsusväärselt loobuma oma taotlusest MM valikturniiri korraldamiseks.

Ehk kui täna on keegi tagantjärgi tark, et ikka oleks valitsus toetanud vms, siis see ei ole usutav. Aga võrkpallikoondis teeb omalt poolt jätkuvalt maksimumi, et jõuda MMile. Turniir toimub Belgias, kus meie vastasteks Belgia, Saksamaa, Hispaania, Slovakkia ja Valgevene. Kõik on mängitavad ja võidetavad.

Olgu sellega sellele nõmedale loole nüüd punkt alla tõmmatud.»