Postimehe video: Eesti võrkpallurid on varem Mehhikolt valusalt vastu näppe saanud

«Kui käisime 2013. aastal juunioridega MMil, siis just Mehhikoga oli valusaim mäng, mille pidime võitma, aga kahjuks lõpetasid nad meie teekonna. Nad mängivad kodus ja selles suhtes on nendega kindlasti keerulisem, aga taseme poolest oleme meie jällegi paremad,» sõnas ta.

Kuidas mehed pika reisiga ning veel enam, sellest taastumisega hakkama saavad?

Täht muigas, et on üks lühematest meestest ning järelikult tuleb end lennukis koomale tõmmata.

«Kui meil on pikad reisid olnud, siis oleme olnud lennujaamades mingeid muid lende oodates. Ühe otsaga 13 tundi polegi varem sõitnud. Aga jälle uus kogemus, mis seal ikka. Saame hakkama!»

«Minul isiklikult sellist reisikogemust veel ei ole, et 20 tundi või rohkem isegi lennata .Väike mõte oli, et peaks kuskiltunerohtu sebima, et saaks lennukis magada. Aga ma arvan, et see emotsioon on võistkonnal mõnusasti üleval, reis seda ära ei riku,» sõnas libero Alar Rikberg.

