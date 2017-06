Eesti olümpialootus sai Anatoli Šmigunilt spordimeheliku sünnipäevakingi

Kahevõistlejad alustasid oma esimese laagriga 5. juunil Otepääl, mis kestab jaanipäevani välja. Ilves tähistas laagris ka oma sünnipäeva:

«Esimene raskem trenn rullsuuskadel oli 10. juunil ehk täpselt minu sünnipäeval. See tähendas, et sidusime mootorratta kummi endale nööriga taha lohisema ning sõitsime rullidel Otepäält Käärikule. Poolel maal tegime kiire joogipausi, kuna väljas oli üsna kuum ning kurk oli väga kuival. Parasjagu olin just ühest tõusust ülesse roninud kui Anatoli küsis, et kas on raske. Ütlesin, et ega just kerge pole jah. Sellepeale vastas ta: «Väga hea, palju õnne sünnipäevaks!»

Happy to be back on the hill☉ #skijumping #summer #purejoy #teamspirit #workinghard #nordiccombined #rudyproject #fischerski A post shared by Kristjan Ilves (@teamilves) on Jun 11, 2017 at 4:25am PDT

Loe Kristjan Ilvese blogi SIIT!