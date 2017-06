Federer sai tagasitulekumängus teiselt legendilt lüüa

35-aastane Federer kaotas 39-aastasele Haasile 6:2, 6:7(8), 4:6. 1982. aastast polnud nii vanad mehed (vanuste kokku liitmisel) ATP-turniiride raames kohtunud.

«Olen sõnatu. Rogeri vastu on alati eriline mängida, eriti muruväljakul. Nõnda lähedase sõbra vastu mängida on alati emotsionaalne,» sõnas Haas Reutersi vahendusel.

«See on minu viimane etapp, seega need emotsioonid on erinevad sellest, mis võinuks olla paar aastat tagasi. See on sport. Kahjuks keegi peab kaotama ning viimasel ajal olen see olnud mina. Olen rõõmus, et mängisin Saksamaa publiku ees oma sõbra, iidoli, legendi ja parimatest parima vastu. See on fantastiline!» lisas ta.

Federer jättis põlvede hoidmise nimel liivahooaja täielikult vahele ning keskendub nüüd Wimbledoni tenniseturniirile.