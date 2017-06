Maruvihane Latvala on valmis WRC reegleid rikkuma

Latvala vihastas pärast Sardiinia ralli 12. kiiruskatset, kuna pidi mõnda aega sõitma rehvi vahetanud Mads Östbergi auto tolmupilves. Kiiruskatse lõpus ähvardas ta koguni rallispordist loobuda, kui tema aega ei kärbi.

Kohtunikud otsustasid aga Latvala aega mitte parandada, sest rehvi vahetanud Östberg liikus kiiruskatsel edaspidi täiskiirusel.

Ralli teise kohaga lõpetanud soomlane pole aga tänaseni suutnud juhtunut unustada. Nimelt kirjutab Autosport, et sarnaste olukordade tekkides on Latvala valmis rikkuma WRC raadiokommunikatsiooni reegleid, mille kohaselt võib küll tiim ekipaaži ohutusprobleemidest teavitada, kuid mitte vastupidi.

«Tulevikus võtan riski ning helistan neile. See on ohutusküsimus. Ma võtsin tolmupilves sõites tohutu riski ning kui sellistes tingimustes eksid, siis ei riski ma ainult enda eluga, vaid ka pealtvaatajate omaga,» rääkis Latvala.

Lisaks noomis Latvala ka Östbergi ning tema eratiimi. «See, et Madsil polnud raadiosidet, ei ole mõistlik. Need asjad tuleb selgeks teha. Jällegi, see on ohutusküsimus. Raadioside peab kõikidel autodel olema, isegi eratiimi omadel,» jätkas ta.

Mis puutub Latvala 12. kiiruskatse aega, siis soomlane on jätkuvalt hinnangul, et kohtunikud oleksid pidanud tema aega korrigeerima. «Ma võitlesin esikoha eest,» ütles ta.