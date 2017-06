Manchester United purustas üleminekuturul 15 aasta taguse rekordi

22-aastane Lindelöf on Rootsi koondise eest mänginud kokku 12 kohtumises ning on ametlikult ka kõige kallim kaitsja, kelle United palganud on. Varasem rekord kuulus 29,1 miljoni naelaga Rio Ferdinandile, kes liitus klubiga 2002. aastal. Lindelöf sõlmis Unitediga nelja aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik pikendada ka viiendaks aastaks.

Lindelöf on kogunud kuulsust ka kui hea karistuslöökide lööja. «Jah, ma olen karistuslöökides päris hea. Kui mulle antakse võimalus, kindlasti olen valmis seda kasutama,» lausus ta.

Unitedi fännidel pakub kindlasti head meelt ka asjaolu, et lisaks keskkaitsepositsioonile suudab rootslane võrdväärselt mängida ka paremkaitsjana.