Helenius Mayweatheri ja McGregori megamatšist: see on ju puhas meelelahutus!

«Ma loodan, et see kohtumine toimub,» ütles Helenius eile, mil ametlikku kinnitust matši toimumise osas veel polnud. «See on ju puhas meelelahutus!»

Nii nagu kõik maailma eksperdid, on ka soomlane veendunud, et iirlane saab Mayweahterilt korraliku koslepi – MMA on võrreldes poksiga ikka täiesti teine maailm –, aga midagi häbiväärset ta matšis ei näe. «Kellele poks või MMA tõesti meeldib, need mõistavad, et see on puhas sõu. Ja muidugi huvitaks kõiki, kui McGregoril tekiks nokaudivõimalus – see võib olla vaid üks löök ja igas matšis võib vedada. Nii et see oleks korralik meelelahutus.»