Postimehe galerii: Tänak ja Järveoja valmistuvad Lõuna-Eestis Poola MM-ralliks

Kohapeal viibiva Postimehe reporteri Merili Luugi sõnul on ralliparki võrreldes eilsega üksjagu muudetud, eeldatavasti selle tõttu, et rahvamasse eemal hoida. «M-Spordi töötaja ütles meile, et turvalisuse huvides palutakse fännidel püsida tee äärest mõistlikus kauguses,» ütles Luuk.

M-Spordi töötaja sõnul oli eile pärast testimise avalikuks tulekut ralliraja ääres väga palju rahvast olnud ning see on ka mõistetav, sest rallisport on Eestis populaarne. Siiski rõhutas ta, et kuigi tegemist on testiga, ei erine see nii palju päris kiiruskatsetest, mistõttu palus ta inimestelt veelkord mõistlikku suhtumist.

