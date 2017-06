Eesti koondise pool-mehhiklane: eestlasi ootab kõrvetav päike ja terav toit

Fasini ütleb, et kuigi lennureis sihtkohta on pikk ja kurnav, teeb talle pigem muret see, et kohapeal ootab eestlasi ees metsik kuumus. «Loodan, et mängusaalis on piisavalt hea konditsioneer, sest seal on väga väga kuum, eriti eestlaste jaoks. Harjumist vajab ilmselt ka Mehhiko terav toit,» sõnab ta naerdes.

Ligi 24 tundi kestev reis koos koondisega on ka Fasini jaoks esmakordne kogemus. «Eks me peame jooksvalt vaatama, kuidas keegi sellele vastu peab ja siis jooksvalt tegutsema,» ütleb Fasini. Kui vaja, saab ka lennujaamas võimelda.

Võrkpalli populaarsuse kohta Mehhikos oskab ta öelda järgmist: «Neil on mõned andekad mängijad nii meestest kui naistest, aga ala populaarsuse kohta ei oska ma palju öelda. Üldiselt huvitab neid seal ikka jalgpall.»

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniir toimub Mehhikos Leonis 17. ja 18. juunil. Lisaks Eestile ja Mehhikole mängivad finaalturniiril veel Saksamaa ja Hispaania.

Eesti kohtub poolfinaalis Mehhikoga. Kanal 12 ja Postimees.ee toovad 18. juunil kell 3.25 algava matši otsepildis vaatajateni. Postimees on Mehhikos kohal ning toob lugejateni kõik kohapealsed põnevamad sündmused.