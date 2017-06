Video: Astana karm hooaeg jätkus järjekordse ratturi tõsise kukkumisega

López kukkus 70 km enne etapi lõppu ning kuigi ta üritas tagasi ka ratta selga ronida, tuli tal võistlus siiski katkestada.

Tegu on järjekordse õnnetusega, mis sel hooajal Astana meeskonda tabanud on. Hooaja alguses selgus, et meeskonna liider Fabio Aru ei saa põlvevigastuse tõttu Giro d'Italial startida. Seejärel määrati tema asendajaks Michele Scarponi, kes aga hukkus traagiliselt treeningul. Girol Astana liidriks tõusnud Tanel Kangert suutis küll vääriliselt eelmainitud kolleegide rolli täita, kuid kukkus omakorda tõsiselt velotuuri 15. etapilt ning oli sunnitud hooaja lõpetama.