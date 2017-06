Postimehe videolugu: külatädi Taimit ei häiri mööda tuhisev Ott Tänak ega helikopteriga hoovi maanduv Oleg Gross

Postimehega rääkinud külatädi Taimi, kelle hoovi taevalaotustest Ott Tänaku sõitu jälginud Oleg Gross oma helikopteriga maandus, tõdes, et tema elus on see esimene selline juhus. Üldiselt teda ja ka muud külarahvast autoralli MM-sarjas esikohta hoidva meeskonna ja maailmatähtede kohalolek ei häiri: «Meil ei ole sellest midagi. Noored on tööl, neid kodus pole ja mind ei sega.»

Taimi ise enda sõnul suur rallihuviline ei ole, aga tema pere nooremad liikmed uudistavad huviga külla saabunud rallistaare.

