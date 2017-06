25:0 võit (!) maksis vutitreenerile töökoha

Serranos B U11 meeskond lõi veerandsada väravat Benicalap C tiimile, kes olid noorteliigas selged punased laternad. 30 mängu peale ei teeninud Benicalap C poisid tabelisse mitte ainsatki punkti ja lasid endale lüüa 247 väravat.

25 väravat ühes matšis oli aga Serranose klubijuhtide arvates liig mis liig. «Me usume vastase austamisse. Pärast seda tulemust otsustasime, et treener peaks lahkuma,» rääkis klubiametnik Pablo Alcaide El Paisile.

Mõistagi on peatreeneri liiga suure võidu eest vallandamine vastuoluline otsus ning mees on juba pöördunud ka advokaadi poole. Tolle sõnul ei andnud treener oma mängijatele käsku Benicalapile lüüa võimalikult palju väravaid, vaid juhendas oma meeskonda vastastele oma väljakupoolel kõrgelt survet avaldama. Et Benicalapi mängijad jätkasid hooletuid rünnakuüritusi, mistõttu tekkisid kaitsesse haigutavad augud, polevat enam eksimusest kasu lõiganud treeneri süü.