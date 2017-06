Manchester City ründetäht pääses võika vigastuse järel operatsioonist

Brasiilia koondis pidas möödunud nädalal sõpruskohtumise Argentiinaga ja kaotas 0:1. Jesus sattus mängu otsustavatel hetkedel kokku argentiinlasest kaitsja Nicolas Otamendiga ja sai oma City meeskonnakaaslaselt küünarnukiga kõva löögi näkku. Diagnoos ei olnud hea – mõra silmakoopas.

Jesus klubikaaslase vastu viha ei pidanud: «See oli harilik liigutus, täiesti tahtmatu. Tema poolt polnud mingit pahatahtlikust. Ta on tore poiss,» rääkis brasiillane.

Tuleb välja, et lool on ka tõeliselt õnnelik lõpp, sest Jesus kirjutas eile sotsiaalmeedias: «Tere sõbrad. Eile käisin ma magnetuuringutel ja uudised on head – taastumine kulgeb kenasti ja ma ei vaja operatsiooni! Mind vaadatakse 15 päeva pärast uuesti üle, aga kõik märgid näitavad, et kolme nädalaga peaksin saama jalgpallimurule naasta.»