Videod: Golfi suurturniiri varjutab lennuõnnetus

USA golfiliit andis sotsiaalmeedias teada, et õhulaev ei olnud kuidagi seotud turniiri ega seda kajastava Fox Sports telekanali tegevustega. Langevarju kandnud piloot jõudis masinast katapulteeruda, ent TMZ andmetel sai ta siiski põletushaavu ja väiksemaid vigastusi.

A manned blimp unaffiliated with FOX Sports or the #USOpen crashed near the course earlier today. pic.twitter.com/XXaj3n8j2H

«Kiirreageerijad jõudsid kiiresti õnnetuspaigale ja piloodile antakse praegu esmaabi. Rohkem inimesi sündmusega seotud pole ja kohalik politsei alustas juurdlust. Meie mõtted ja palved on praegu piloodiga,» andis alaliit teada.

Õhulaev kukkus alla golfiväljakutest ligi kilomeetri kaugusel.

NEW: Advertising blimp flying near U.S. Open golf tournament in Wisconsin has crashed, U.S. Golf Association says. https://t.co/PScz5PubTZ pic.twitter.com/IIiCZWoKAq