Aita otsustada, millise medali saavad 2018 kaela kõik Eesti meistrid

Eesti Olümpiakomitee esitles täna kolme medalikavandit, mis on visuaalselt erinevad, kuid kannavad kõik samu väärtusi – rahvuslikkus, traditsioonid, järjepidevus. Kavanditega saab tutvuda ja oma lemmikkujunduse poolt hääletada EOK kodulehel. Hääletus on avatud kuni 2. juuli südaööni.

Olümpiavõitja ja üheteistkordse Eesti meistri, EOK sportlaskomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul on tema jaoks Eesti meistritiitli püüdmine olnud alati oluline. «Ühelt poolt on see alati sportlik väljakutse – tõestada, et olen omal alal Eesti parim, kuid samal ajal kannavad Eesti meistrivõistlused endas palju enamat. Spordivõistlusele omase õhustiku ja pinge kõrval on Eesti meistrivõistlusel alati tunda ja näha rahvuslikkust. Vardasse tõmmatakse sini-must-valged lipud, räägitakse ajaloost ja spordiala traditsioonidest,» rääkis Kanter. «See kõik moodustab terviku ning sellest osa saamine sportlasena on oluline ja suur väärtus. On hea meel, et Eesti juubeliaasta saab spordirahva seas vääriliselt tähistatud. Spordialade ülene koostöö Eesti meistrivõistluste ühtse medalikujundusega on kaunis kingitus Eestile ning tugevdab ka Eesti spordikogukonna ühtsust,» lisas Pekingi olümpiavõitja.

Eesti meistrivõistlusi erinevates vanuseklassides korraldavad 67 spordialaliitu. Kokku antakse igal aastal välja ligikaudu 20 000 meistrivõistluste medalit.

EV100 korraldusmeeskonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on Eesti spordiorganisatsioonid ja sündmuste korraldajad Eesti juubeliaasta tähistamisel head partnerid ja tegutsevad parem Eesti nimel südamega. «Näiteks Eesti Vabariik 100 juubeliaasta tähistamine sai alguse 16. aprillil üle-eestilise rahvamatkaga, mille organiseerimisel lõi kaasa mitmeid spordiorganisatsioone ja liikumis- ning matkaentusiaste. Järgmine suurem algatus on täna esitletud Eesti meistrivõistluste Eesti 100. sünnipäeva erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalite parimatele sportlastele kaela riputamine 2018. aastal. Lisaks käivitub järgmise aasta alguses liikumiskampaania «Sajal päeval Terve Eesti eest!» ning sügisel 2018. a antakse Eesti 100. juubeli raames välja ka Eesti spordiajaloo tervikkäsitlus mahuka raamatuna,» rääkis Rohumaa ja lisas: «Liikumise ja spordiga seotud sündmusi saab 2018. aastal EV100 programmis olema veel palju teisigi ja see kõik on kinnituseks, et sport ja aktiivne eluviis on lahutamatu osa Eesti riigi pärandist ning on oluliseks tugisambaks Eesti elu edasiviimisel tulevikuski.»

Lisaks kutsus Jaanus Rohumaa üles kõiki inimesi tähistama Eesti sajandat juubelit omapoolse kingitusega. «Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva on oodatud tähistama absoluutselt kõik. Oma kingiidee, mida soovid Eesti juubeliks teoks teha, saab kirja panna veebilehel ev100.ee. Kingitusi saab teha kogu juubeliperioodi vältel kuni 2020. aasta veebruarini. See, milliseks pidu kujuneb ja kas juubel saab ka väärikalt tähistatud, on meie endi teha,» ütles lõpetuseks EV100 korraldusmeeskonna juht Jaanus Rohumaa.