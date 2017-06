Õiget häälestust otsinud Tšernov avas hooaja kuuenda kohaga

«Esimene start on mul alati raske, sest ma ei saa 1500 m distantsil end kohe õigesse häälestusse. Pole hullu, sest tavaliselt olen alustanud palju halvemini. Mul on hea meel, et nii hästi läks,» ütles Tšernov ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Tšernovi välishooaeg algas tänavu tavalisest hiljem, sest pärast Maijooksu jäi tal säär valusaks ja tekkis tükk lihasesse. Füsioterapeut Indrek Tustit soovitas Tšernovil aja maha võtta. Nii jättis Tšernov vahele Riia karikavõistlused ja Eesti teatejooksude meistrivõistluste 3×800 m jooksu. Nüüd tuleb Tšernov Eestisse tagasi, et valmistuda Vaasas toimuvateks Euroopa võistkondlikeks karikavõistlusteks, kus stardib 800 m ja 1500 m distantsil.

Hérouville Saint Clair 1500 m tulemused: