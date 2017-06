Cristiano Ronaldo naasebki Manchester Unitedisse?

A Bola kirjutab, et Ronaldo on rääkinud ka klubi presidendi Florentino Pereziga ning jalgpalluri otsus olevat lõplik. Tema kõige tõenäolisemaks uueks töökohaks peetakse Manchester Unitedit, kus ta mängis aastatel 2003 – 2009. Samuti on seostatud Prantsusmaa tippklubi PSG-ga.

Üks põhjus, miks Ronaldo väidetavalt lahkuda soovib, on sekeldused Hispaania maksuametiga. Nimelt hoidus Ronaldo maksuametnike hinnangul vahemikus 2011-14 15 miljoni euro tasumisest. Hispaania prokuratuuril on aega kaaluda süüdistuse esitamist juunikuu lõpuni.

Hetkel on Ronaldo Portugali koondisega Venemaal Konföderatsioonide karikaturniiril.