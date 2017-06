Video: sir Alex Fergusoni ja Unitedi legendide taaskohtumisel sai kõvasti nalja

«Parim kompliment, mille ma teile teha saan, on see, et suurepärasest meeskonnast kujunesid välja suurepärased inimesed. Ji Sung läks Šveitsi õppima, Rio teeb koos Scholesyga televisiooni, Gary omab nüüd Manchesteri, Edwin juhib Ajaxit… fantastiline,» kiitis legendaarne peatreener oma mängijaid.

Veel enne kui väljakule marsiti, küsis Ferguson: «Kas kellelgi on midagi öelda? Kui palju olen ma seda sama asja teilt küsinud ning mitte kordagi pole keegi mulle midagi öelnud. Ma annan teile viimase võimaluse.»

Ryan Giggs ei suutnud võimalust kasutamata jätta ning viskas kohe nalja: «Me tavaliselt magasime sel hetkel.»

Kuidas lõbusa taaskohtumise kõne välja nägi, vaata juba videost.