Leedu korvpallikoondis arvestab nelja NBA mehega

Pärast treeninglaagrit kärbitakse nimekiri 12-meheliseks, kuid võib üsna kindlalt väita, et Jonas Valanciunas (Toronto Raptors), Donatas Motiejunas (New Orleans Pelicans), Mindaugas Kuzminskas (New York Knicks) ja Domantas Sabonis ( Oklahoma City Thunder) jäävad nimekirja alles.

31. augustil algaval EM-finaalturniiril mängib Leedu B-alagrupis, mille mängud peetakse Tel Avivis. Lisaks võõrustajale Iisraelile kuulub Leeduga samasse alagruppi veel Ukraina, Itaalia, Saksamaa ja Gruusa.