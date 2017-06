Müstilised kiirused: Šveitsi velotuuri laskumisel võinuks nii mõnigi lubadest ilma jääda

FDJ-i rattur Kevin Reza postitas sotsiaalmeediasse pildi oma kompuutrist, kus oli kirjas, et etapi maksimumkiirus oli 135 km/h, kirjutab Spordipartner.

Marcus Burghardt, Mike Teunissen ja Ben King olid ratturid, kelle kiirus ületas 125 km/h. Daan Olivier märkis naljatledes, et ta parem ei ütle oma emale, et sõitis mäest alla kiirusega 119 km/h.

A post shared by KevReza (@kevreza) on Jun 14, 2017 at 12:43pm PDT

126 kph downhill the Simplon Pass today getting close to my last speed record @Strava @GoZwift @iamspecialized @BORAhansgrohe @freie_presse pic.twitter.com/Bv7iMa1Bxe

Think I'd better not tell my mom that I went 119kph downhill in today's stage in @tds... pic.twitter.com/zudFQIlXzk