Rein Taaramäe jääb ilmselt Eesti meistrivõistlustelt eemale

«Kui aus olla, siis Eesti meistrivõistlused maanteesõidus pole minu jaoks kõige tähtsam sõit, sest meistrisärk ratturitele kahjuks uut lepingut ei garanteeri,» ütles Taaramäe. «Suurtes rattariikides nagu näiteks Itaalias on olukord vastupidine, aga sellest hoolimata võib meister lepinguta jääda (nt eelmise aasta Šveitsi meister). Pigem on riigi meistrivõistlustel osalemine ja meistrisärgis sõitmine ratturile suur au, mis annab hea tunde, aga meistritiitli nimel ma 90-protsendilise tõenäosusega sel aastal ei sõida.»

Meistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Lähtel ning Taaramäel teab, kes on tänavu favoriidid. «Sõitsin temposõidu raja juuni alguses läbi. Tegemist on väga kiire rajaga, mis rikastatud mitmete tõusude ja laugete laskumistega. Rajaprofiil peaks võimaldama sõltuvalt tuulest kiirust 60-70 km/h,» rääkis ta. «Grupisõidu rada võib maailma mastaabis pidada pigem lihtsaks ning soosib eelkõige sprintereid. Eesti mõistes on rada raske ja amatööride ning proffide osas peaks vahe selgelt välja tulema. Grupisõidu favoriidiks pean Mihkel Räime ja eraldistardis Gert Jõeäärt,» tunnistas 30-aastane Taaramäe.

Sellest hoolimata osaleb Taaramäe 26. juunil kell 10 Lähte spordihoone eest ajaloos esimest korda korraldataval ühistreeningul Astri Coffee Ride, misjuures on tegu rahulikus tempos toimuva ühistreeninguga, mis lõppeb kohvipausi ja aruteluga rattaspordi teemadel. «Lõpetan iga trenni nn kohvipeatusega, aga kohvisõit on sellisele treeningule pigem hellitusnimi, enamasti järgneb raskele treeningule poepeatus koogi- või jäätiseampsuga,» ütles Taaramäe.