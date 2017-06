Võrkpallikoondise treener Rainer Vassiljev lõi käed Šveitsi klubiga

Hetkel võrkpalli rahvusmeeskonnaga Mehhikos viibiv Vassiljev ütles Virumaa Teatajale, et on välismaale treeneritööle siirdumise nimel teinud kõvasti tööd alates märtsikuust. "Nüüd see ka õnnestus," lausus ta. "Minult oodatakse sama, mida olen teinud viimastel aastatel Selver Tallinna meeskonnas. Uues võistkonnas on palju noori mängijaid ja töö nendega on tuttav. Olen ääretult motiveeritud ennast uues keskkonnas proovile panema."

Klubi teatel sõlmiti leping uue peatreeneriga üheks hooajaks. Eesti mängijatest kuulub sama meeskonna rivistusse nurgaründaja Kristo Kollo.