Järjekordne nüpeldus: Flora lõi Pärnu võrku kahekohalise arvu palle

Võitjate poolt sai kirja kübaratriki Rauno Sappinen, kaks tabamust kogus grusiin Zakaria Beglarišvili ning nii Märten Kuusk, Joonas Tamm, Mihkel Ainsalu, Rauno Alliku kui ka Maksim Gussev lõid ühe värava.

Sellist sadu sai tänavu Premium liigas näha juba teist korda, sest 22. mail võitis tiitlikaitsja Tallinna FC Infonet Pärnu meeskonda skooriga 11:1. Nii on suvepealinna esindusmeeskond pidanud 16 vooruga enda võrgust välja võtma koguni 60 palli. Sellest hoolimata pole nad liigatabelis viimasel kohal, sest kui Pärnu on löönud ise 14 väravat, siis punane latern Viljandi JK Tulevik on suutnud vastaste väravavõrku sahistada üheksal korral. Seejuures on Viljandi lasknud endale lüüa 47 väravat.