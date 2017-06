Ronaldo agent Realile: mitmed klubid on juba pakkumise teinud

32-aastase Ronaldo ümber puhkesid reedel mitmed spekulatsioonid, kui Portugali ja Hispaania ajakirjandus teatasid, et Ronaldo soovib Realist lahkuda. Ronaldo soovib väidetavalt Hispaaniast ära kolida, kuna sealne maksuamet on võtnud ründetähe kõvasti pihtide vahele, kirjutab Eurosport.

Nüüd teatas Hispaania väljaanne Cope, et Ronaldo lahkumine võibki tõesti tõeks saada. Mendes olevat juba Realile teada andnud, et Ronaldo ostmiseks on pakkumised olemas nii Inglismaa, Prantsusmaa kui ka Hiina klubide poolt.

Kui klubidest nimeliselt rääkida, siis kõige tõenäolisemateks sihtkohtadeks peetakse Ronaldo jaoks Manchester Unitedit ja PSG-d. Ronaldo lahkumissoovist teatas esimesena Portugali väljaanne A Bola. Hiljem kinnitasid portugallase soovi veel sellised usaldusväärsed allikad nagu Marca, BBC ja Sky Sports.

Ronaldo liitus Realiga 2009. aastal. Enne seda pallis ta kuus hooaega just Manchester Unitedi ridades.