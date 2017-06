M-Spordist võiks üheainsa liigutusega saada WRC-sarja pikaaegne valitseja

David Evans kirjutab Autosport.com veergudel, et M-Spordi tänavune rallimasin on õnnestunud suurepäraselt, kuid järgnevatel aastatel on neil tõenäoliselt keeruline samamoodi jätkates tiitlikonkurentsis olla.

Sarnaselt Ogier’le usub ka Evans, et Fordi tehas peaks M-Spordile rahaliselt õla alla panema. Praeguse seisuga pakub Ford M-Spordile ainult tehnilist abi. Vaja oleks aga ka suuri rahapakke.

«Ford oleks võimeline WRC-sarjas väga palju korda saatma,» kirjutab Evans. «Fordil tasuks Wilsonile (M-Spordi boss Malcolm Wilson) anda umbes 30 miljonit USA dollarit ning Ford World Rally Team võiks järgmised neli aastat WRC-sarja valitseda. Ford oleks võimeline kordama Volkswageni saavutust,» leidis Evans, kelle sõnul kulutab Ford liialt raha NASCARi sarjas ja seda võiks suunata hoopis WRC autode arendamisesse.

Kuna Fordi tippjuhtkonnas on toimunud muudatusi, siis usutakse, et selline muudatus võibki aset leida. Praeguseks on Jim Hackett vahetanud tegevjuhi kohal välja Mark Fieldsi. Bill Ford juuniori sõnul on Hackett muutusi toetav juht ning loodetakse, et ta tahab viia Fordi taas rallimaailma tippu.

Fordi tehase tugi kadus M-Spordi selja tagant ära 2012. aastal. Nii pidi Wilson mängu panema sisuliselt kõik oma säästud, et palgata käimasolevaks hooajaks neljakordne maailmameister Ogier. Prantslase aastaseks palgaks on väidetavalt viis miljonit eurot.

Fordi tehase rahalise toe korral suudaks M-Sport maksta Ogier’le soovitud palka, arendada autot ning hoida enda ridades ka Ott Tänakut.