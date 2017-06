Avaldati meeletud rahasummad: Mayweatherit ja McGregorit ootab enneolematu palgapäev

2015. aastal Andre Berto alistamise järel karjäärile joone alla tõmmanud 40-aastane Mayweather on seejärel tõdenud, et poksiringi naaseb ta ainult vähemalt 100 miljoni dollari teenimise korral. Nüüdseks on selge, et Mayweatheri teenistus saab olema tunduvalt suurem.

Forbes kirjutab, et Mayweatherile on kindlasti garanteeritud 100 miljonit dollarit ning McGregorile 75 miljonit dollarit. Seejuures peab McGregor mingi osa teenistusest eraldama ka vabavõitlussarjale UFC, kellega tal on kehtiv leping.

Kui Mayweather teenis 2015. aastal Manny Pacquiao alistamise järel 300 miljonit dollarit, siis McGregori seniseks suurimaks teenistuseks võitlusringis on olnud 3 miljonit dollarit. Seega saab iirlase jaoks 26. august olema pika puuga kõige tulusam võitlusõhtu tema karjääri jooksul.

Siiski tuleb meeles pidada, et eelpool nimetatud summad on minimaalsed, mida Mayweather ja McGregor teenida võivad. Forbes kirjutab, et ameeriklase teenistus võib tasulise telekanali edukate ostude järel isegi neljakordistuda.

Boxing Kingdom ennustab, et Mayweatheri teenistus võib lõpuks ulatuda 400 miljoni USA dollarini ning McGregor võib kõikide lisadega teenida ligi 130 miljonit dollarit.

Aussie Media reporting purses for Floyd vs Connor



Floyd $400M

McGregor $127M US



Presuming PPV targets are hit#MayweatherMcGregor



RT — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) June 15, 2017

40-aastane Mayweather on senise profikarjääri jooksul pidanud 49 matši ning need kõik ka võitnud. 26 võitu on Mayweather saavutanud nokaudiga.

28-aastane McGregor on MMA-ringis saanud kirja 21 võitu (18 nokaudiga) ja 3 kaotust.

Kui Mayweather suudab McGregori alistada, siis ületab ta läbi aegade ühe suurema poksilegendi Rocky Marciano tippmargi. Marciano pidas karjääri jooksul samuti 49 matši ja suutis need kõik võita.

Senised läbi aegade suurima auhinnafondiga poksimatšid:

1. Floyd Mayweather – Manny Pacquiao 450 miljonit USA dollarit (2015)

2. Floyd Mayweather – Saul Alvarez 150 miljonit USA dollarit (2013)

3. Oscar de La Hoya – Floyd Mayweather 136 miljonit USA dollarit (2007)

4. Lennox Lewis – Mike Tyson 112 miljonit USA dollarit (2002)

5. Mike Tyson – Evander Holyfield 100 miljonit USA dollarit (1997)