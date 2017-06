Ronaldo koondisekaaslastele: lahkun Realist, tagasiteed ei ole

Ronaldo on parasjagu Venemaal, kus ta osaleb Portugali koondise ridades maailmajagude karikaturniiril. Ründestaar olevatki koondisekaaslastele tunnistanud, et on aeg Hispaania tolm jalgelt pühkida.

«Ma lahkun Madridi Realist,» sõnas Ronaldo Marca andmetel koondisekaaslastele. «Olen otsuse langetanud. Tagasiteed enam ei ole.»

Ronaldo soovib väidetavalt Hispaaniast lahkuda, kuna sealne prokuratuur on esitanud talle maksuvaidluse tõttu kahtlustuse. Portugallast pidi ka ärritama tõik, et klubi ei ole asunud koheselt tema kaitsele.

Ronaldo tõenäolisteks sihtkohtadeks peetakse tema endist tööandjat Manchester Unitedit ja PSG-d. Väidetavalt on Ronaldo agent Jorge Mendes pidanud juba PSG presidendi Nasser Al-Khelaifiga läbirääkimisi. Esimene kontakt olevat toimunud juba paar tundi enne lõppenud hooaja Meistrite liiga finaali, kus Real alistas Torino Juventuse.