Video: Narva Trans kordas Eesti kõrgliiga punaste kaartide rekordit

Esimesena pidi 63. minutil väljakult lahkuma Vassili Pintšuk, kes teenis mänguvälises olukorras vastase togimise eest oma teise kollase kaardi (et see toimus karistusalas, kaasnes ka penalti, millest Tammeka 2:0 juhtima asus). 79. minutil nägi oma teist kollast kaarti tartlaste kontrarünnaku peatanud Igor Ovsjannikov ja matši teisel lisaminutil teenis Tanel Tamberg vastase ründamise eest otse punase kaardi.

Trans kordas kolme punase kaardiga 2012. aasta 27. märtsist pärinevat Eesti kõrgliiga rekordit. Toona lõpetas kohtumise (1:3 kaotus Nõmme Kaljule) kolme eemaldamise tõttu kaheksa mängijaga Paide Linnameeskond. Need kaks on iseseisvuse taastamise järgse Eesti jalgpalli kõrgliiga, mille praegune hooaeg on järjekorras 27., ainsad juhtumid, kui üks meeskond on teeninud kolm punast kaarti.

Samas ühe meistriliiga mängu jooksul näidatud punaste kaartide rekord on neli ja pärineb 1995. aasta 23. juulil Narvas peetud hooaja 95/96 kolmanda vooru matšist Transi ja Tallinna FC Lantana vahel. Tol päeval saatis kohtunik Sergei Pravon platsilt minema neli mängijat – Nikolai Toštševi ja Konstantin Karini Transi ning Dmitrijs Nalivaiko ja Igor Bahmatski Lantana ridadest. Mäng jäi 1:1 viiki.

Premium liiga tabeliseis 16. vooru järel: