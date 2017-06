Häbiplekk Venemaale: kohtunikud võivad hakata suurturniiril mänge katkestama

Vastavalt Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA korraldustele on kohtunikel õigus mäng peatada või koguni katkestada, kui ilmneb rassistlikku käitumist, kirjutab Sportsmail.

Nii Peterburi, Moskva, Kaasani kui Sotši jalgpalliareenidele paigutatakse vaatlejad, kes jälgivad inimeste käitumist. Vastavalt uudsele kolmeastmelisele programmile tuleb õigusemõistjal esimese rikkumise peale matš peatada. Kui on märgatud rassistlikku käitumist, siis mäng peatatakse ja valjuhäälditest manitsetakse rikkujaid. Kui sarnane käitumine kordub, siis korratakse protseduuri veelkord. Järgmise rikkumise järel tuleb mäng aga juba katkestada.

Tegemist on esimese korraga, kui jalgpallikohtunikele on sellised korraldused antud. Venelased on turniiri eel teatanud, et nemad igajuhul tervitavad FIFA uuendust.

Samas leidis Venemaa asepeaminister ja MMi korralduskomitee juht Vitali Mutko, et Venemaal ei ole rassismiga probleeme.

«Venemaa on avatud ja demokraatlik riik. Meil on paljudes klubides välismaalastest mängijaid,» sõnas Mutko, kelle sõnul on rassismiteema ülepaisutatud.

Sellel nädalal avaldatud uurimuse kohaselt oli lõppenud jalgpallihooajal Venemaal palliväljakutel 89 rassistlikku intsidenti.