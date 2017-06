Renee Teppan: oleme raskustega harjunud ja peame vastu

Teppan pole nii pikka reisi varem ühelegi võistlusele ette võtnud. «Tuneesia on ilmselt kaugeim sihtkoht, aga lennureis tookord oli selle kõrval köki-möki.

Ajavahega pole diagonaalründaja samuti varem sportlaskarjääris kokku puutunud. «Seda on ainult Kristo Kollo talunud, kui ta veel rannavõrkpalli mängis. Uus ja põnev olukord, aga eks see trennis võttis oma osa. Aga usun, et mänguks suudame olukorda veel parandada,» ütles võrkpallur.

Pikalt lennukis istumine tegi kehad küll kangeks, ent kaks massööri ja soe ilm tegid asja tunduvalt paremaks. Palavusega tuleb hakkama saada ka mängu ajal. «Arvasin, et on hullem. Aga kui kodumeeskonna vastu mängus rahvas ka saali tuleb, jälle toredam mängida. Kaks päeva pikka mängu mõlemal päeval läheks raskeks, aga eks me oleme raskustega juba harjunud ja peame vastu.»

Eesti aja järgi 18. juunil kell 3.25 algavale matšile on võimalik kaasa elada nii Postimees.ee kui ka Kanal 12 vahendusel. Postimees on ka Leonis kohapeal ja toob mängujärgsed emotsioonid lugejateni.