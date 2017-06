Pronksine Novosjolov videointervjuus: kui poolfinaalis kaotasin, oli õhtu rikutud!

Vanameister tunnistas, et kaotus EMi poolfinaalis 10:15 Yannick Borelile muserdas teda korralikult.

«Kui päris aus olla, siis kui pääsesin kolme hulka, olin väga õnnelik. Kui poolfinaalis kaotasin, oli õhtu rikutud. Peas käisid küll mõtted, kuidas oleks pidanud teisiti tegema. Medal on medal ja aastatega need medalid tulevad aina raskemalt. Loomulikult on mul selle üle hea meel, aga sellegipoolest olen maksimalist ja kõige kirkam medal on kõige parem.»

Kaua 37-aastane vehkleja veel tippkonkurentsis jätkab? «Eks elu näitab. Tean, et meie Eesti sportlased on veel vanemas eas päris ilusaid medaleid toonud, nii et aega veel on!»

Kas Novosjolov peaks Tokyo olümpiani vastu ning mida arvab ta ROK-i otsusest epee võistkonnavõistlus olümpiakavva jätta, vaata juba videost!