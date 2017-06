Absurd jätkub: Maailmaliiga 2. ja 3. grupp jäävad ikkagi alles

«Sain info, et grupp kaks ja kolm jäävad alles, tingimused ja täpsem info saabuvad lähiajal,» sõnas Eesti Võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe.

Veermäe lisas, et tegu on Rahvusvahelise alaliidu mitteametliku infoga, seega võib veel mingisuguseid üllatusi tulla. Aga kindel on tema sõnul ka see, et kolmanda grupi võitja saab koha teise gruppi ehk nii nagu selle hooaja alguses paika pandi.

Rahvusvaheline alaliit on viimaste aastatega Maailmaliiga osalejate arvu pidevalt suurendanud. Lisaks viidi eelmisest aastast sisse süsteem, et Euroopa liiga võitja pääseb Maailmaliigasse. Nagu tegi Eesti möödunud suvel. Sel suvel võideldi end kolmanda tugevusgrupi finaalturniirile, kus reeglite kohaselt on mängus ka koht teise tugevusgruppi.

Seega on Eestil ja kõigil ülejäänud kolmanda grupi finaalturniiril osalevatel meeskondadel võimalused lisaks rahaliste auhindade jahtimisele siiski ka koha eest teises grupis võidelda. Või vähemalt tänase päeva seisuga on see nii.

Eesti kohtub täna öösel kell 3.25 algavas Maailmaliiga kolmanda grupi poolfinaalis võõrustaja Mehhikoga. Mäng algab Eesti aja järgi kell 3.25 öösel ja matšile on võimalik kaasa elada nii Postimees.ee kui ka Kanal 12 vahendusel. Teises poolfinaalis kohtuvad Saksamaa ja Hispaania. Postimees on ka Leonis kohapeal ja toob mängujärgsed emotsioonid lugejateni.