Leedu korvpallitäht pani karjäärile punkti: lõpuks ometi on aeg oma keha kuulata

«Nüüd on kõik. Aeg need (ketsid) varna riputada. Aeg lõpuks ometi oma keha kuulata. Ei mingeid valuvaigisteid, operatsioone, ei mingit vaeva hommikul voodist välja saamisel.

Olen endale alati öelnud, et kui see pole enam lõbus, kui see pole minu jaoks enam kirg – siis on aeg minna.

Armastan korvpalli ja armastasin seda mängida. On võrratu, kui palju on korvpall mulle andnud, kui paljudesse kohtadesse ta on mind viinud, kui palju suhteid on see sõlminud ning kui palju sõpru ma olen saanud. Olen selle eest väga tänulik.

Ma tõesti usun, et iga lõpp on millegi uue algus ning olen elevil, mis saab edasi.»

Leedu koondise särgis MM-pronksi ja EM-hõbeda teeninud Pocius tuli kolm korda Kaunase Žalgirisega Leedu meistriks ning võitis 2013. aastal Madridi Reali särgis Hispaania liga.