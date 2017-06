Venemaa vutihuligaan kaebleb: minuga tehti sohki!

Šprõgin rääkis, et talle anti fännipass, kuid seda kasutades teda Krestovski staadionile MMi peaproovi vaatama ei lastud.

«Keegi ei selgitanud mulle selle põhjuseid. Nad andsid mulle fännipassi ja siis kaks tundi enne mängu muutsid selle kehtetuks, arvatavasti meelega, et ma ei saaks kuskil kaevata,» oli Šprõgin ärritunud.

Šprõgin saadeti möödunud aastal 19 kamraadiga jalgpalli EMi ajal huligaanitsemise tõttu Prantsusmaalt minema. Šprõgini juhitud organisatsioonil on ka Kremli toetus, samas on teada, et mehel on (olnud) vägagi paremäärmuslikud vaated ning sotsiaalmeedias levival fotol on näha isegi seda, kuidas ta parema käega natsidele omast nn Rooma tervitust teeb, kirjutas ERR aasta tagasi.