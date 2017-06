Galerii: Helenius tümitas Kalevi hallis venelast

Sealjuures tuleb Orlovi niigi kiita – ta astus Heleniuse vastu ringi ülilühikese etteteatamisega, kui algselt soomlasega võitlema pidanud britt Ian Lewison loobus viimasel hetkel terviseprobleemide tõttu matšist.

Helenius sai oma karjääri 25 võidu, lisaks on soomlane korra pidanud tundma kaotusekibedust. Tänase matšiga teenis Helenius WBC sarja Silver-kategooria meistrivöö, mis tähendab, et ta on nüüd ühe võidu kaugusel õigusest kutsuda välja MM-tiitli omanik Deontay Wilder.

Tänasel poksiõhtul astusid üles ka kaks Eesti võitlejat: Kaupo Arro oli parem grusiin Alexander Benidzest ning Pavel Semjonov alistas leedulase Artem Karasevi.