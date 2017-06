Finaali jõudnud võrkpallurid pidid üleliigsest emotsioonist loobuma

Saalis valitsenud meeletut kuumust oli Kert Toobali sõnul raske kirjeldada. «Üleliigseid emotsioone ei olnud vaja näidata, kõik röövis meeletult energiat. Aga eks keha mingi hetk harjub sellega ja õpid end ökonoomselt liigutama,» kommenteeris ta.

Ka peatreener Gheorghe Cretu lisas, et saalis valitsenud tingimused olid keerulised. «Sellistes tingimustes on muidugi raske mängida. Meil on sarnane kogemus (kuumuse osas) eelmisest aastast Rumeenia turniirilt, aga see kuumus siin on midagi muud. Mehed said seekord olukorraga hakkama. Juba siia tulles mõistsime, et nii on. Lisame siia veel saalitäie mehhiklasi. Aga see kõik motiveeris mehi, olen nende üle uhke,» sõnas Cretu.

Esimeses poolfinaalis alistas Hispaania 3:0 Saksamaa. Seega kohtuvad finaalis Eesti ja Hispaania. Finaalivastase Hispaania kohta lisas kapten Toobal, et hispaanlased tegutsesid poolfinaalis Saksamaa vastu nii nagu eestlased Mehhiko vastu. Ja sõpruskohtumistes saadud võidud tuleb kiirelt unustada. «Hispaania mängis samuti targalt. Kes jaksab rohkem kannatada, see võidab.»

Oliver Venno rünnakul. Foto: FIVB

Finaalmäng Eesti ja Hispaania vahel toimub pühapäeva öösel vastu esmaspäeva, Postimehe ja Kanal 12 otseülekanne kohtumisest algab kell 2.25!