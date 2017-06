POSTIMEES MEHHIKOS Andrus Raadik: palav kogemus, jõin kolm liitrit vett!

Saalis valitses mängu ajal 30-kraadine õhutemperatuur. «Esimene mulje ongi väga kuum. Saal oli kuum ja õhku väga ei olnud, kuid tundub, et harjusime ja leppisime sellega kiiremini. Neil tundus raskem kui meil. Kui oli raske hetk, tõi Kert meeskonna kokku ja ütles: ei ole hullu, lähme edasi!» ütles Raadik Postimehele.

Kuna kuumus tähendas tavapärasest suuremat energiakulu, tuli eelkõige mängida peaga. «Mängisime punkti kaupa, sest siin polnud mõtet rapsida. Energiat läks siin nii palju. Kuid väga uus ja huvitav kogemus. Nii palavas saalis ma pole mänginudki. Montenegros oli palav, aga selle saali kõrval oli isegi seal jahe,» jätkas Raadik.

Kas Mehhiko oli täpselt selline meeskond, nagu videoanalüüside põhjal paistis? «Teadsime, et meil on võimalus neid võita, aga kas me ei saanud mõelda, et paneme neile 3:0 ära – nii ei tohi mõelda. Neil oli kodupubliku ees vist suurem närv, aga mulle meeldis siin mängida. Me servisime paremini. Siin on õhk nii hõre, et väikse kõksuga oli pall kohe audis. Päris naljakas oli.»

Esimeses poolfinaalis alistas Hispaania 3:0 Saksamaa. Seega kohtuvad finaalis Eesti ja Hispaania. Mäng toimub pühapäeva öösel vastu esmaspäeva ning Postimehe ja Kanal 12 otseülekanne finaalist algab kell 2.25.