Jalgpallijuhtide värsked ideed: 30-minutilised poolajad ning karistuslöökide endale lahtimängimine

IFAB kaalub muudatust ajaviitmise väljajuurimiseks. Nende sõnul kasutataks 30-minutiliste poolaegadega mänguaega efektiivsemalt ära.

Teine muudatusettepanek on muuta penaltilöömise reegleid. Kui praegu jätkub mäng penalti tõrje järel justkui oleks tegu tavalise mänguga, siis ettepaneku kohaselt teeniks väravavaht penaltitõrje järel lahtilöögi.

Põnevamate ettepanekute all pakutakse veel välja variant, et jalgpallur võiks endale karistuslöögi ise ette mängida ning siis vabalt edasi triblada. See võimaldaks rünnakul oleval jalgpalluril pärast viga taas kiiresti jalule tõusta ning rünnakuga koheselt jätkata.