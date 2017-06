Video: Rousey alistamise järel põhja vajunud Holm nokauteeris ärpleva vastase

Holm kaotas pärast Rousey alistamist kolm järjestikust matši, kuid laupäeval sai ta kirja vabavõitleja karjääri 11. võidu, kui nokauteeris jalalöögiga kolmandas raundis 33-aastase Correia.

Enne saatuslikku lööki pidas Correia vajalikuks vastast õrritada, kuid kaotas siis hetkeks valvsuse. «Tahtsin selle võitluse nii puhtalt läbida kui võimalik. Mind on kolme kaotuse järel jätkuvalt toetatud. Soovin teid kõiki tänada. Naudin seda võitu, sest ma pole juba poolteist aastat võitnud,» ütles Holm pärast matši.

Holly Holm ends MMA losing streak with KO win over Bethe Correia at #UFCSingapore via @HollyHolm #MMAHEYDAY pic.twitter.com/Uic0vOkD9C