Manchester City jahib Meistrite liigas säranud 34-aastast kaitsjat

City on Juventusele teada andnud, et soovib brasiillasest äärekaitsjat enda ridadesse. Mehe hinnaks on umbes 5,7 miljonit eurot. Pep Guardiola on valmis Alvesele pakkuma kahe aastast lepingut.

Cityl on äärekaitsjat hädasti vaja, sest nii Bacary Sagna kui Gaël Clichy on klubist lahkumas. Esimese valikuna sooviti Tottenhamist värvata Kyle Walkerit, kuid see tehing kukkus läbi, kuna Tottenham nõuab mängija eest 45 miljonit eurot.

Endise Barcelona mängijana tunnevad Alves ja Guardiola teineteist hästi. Juventus on juba ka kinnitanud, et õige pakkumise korral on nad valmis mängija maha müüma. Alvese praegune leping Juventusega kehtib veel aasta.