Mayweather: annan teile seda, mida te tahtsite

«Nemad tahtsid seda matši. Olin karjääri lõpetanud, kuid nad tahtsid mind tagasi ja tagasi,» sõnas profikarjääris 49 korral ringis käinud Mayweather. «McGregor on raske vastane. Inimesed üle maailma nõudsid meie vastasseisu ning ma annan neile seda, mida nad näha tahavad.»

Viimati käis Mayweather poksiringis 2015. aasta septembris, kui alistas kohtunike häältega Andre Berto.

Forbesi andmetel on Mayweatherile kindlasti garanteeritud 100 miljonit dollarit ning McGregorile 75 miljonit dollarit. Seejuures peab McGregor mingi osa teenistusest eraldama ka vabavõitlussarjale UFC, kellega tal on kehtiv leping. Mayweather ise numbritest veel ei räägi, kuid sõnas, et on matši üle väga õnnelik.