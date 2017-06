Võidukas Kontaveit: mängisin suurepärase matši

«Mängisin suurepärase matši ning õnnitlen enda vastast – ta mängis terve nädala väga hästi. Ka minu jaoks oli nädal imeline, mängisin raskeid mänge ning võitsin finaali, mis ma muud ikka öelda saan,» ütles eestlanna.

Võidukõne lõpus täna Kontaveit oma treenerit Glenn Schaapi, kellele rahvas valjusti aplodeeris, kui kuulis, et tegu on hollandlasega. Oma tänusõnad said ka Eesti tennisesõbrad: «Aitäh kõigile eestlastele, kes mind siia toetama tulid. Siin oli imeline atmosfäär.»

Vihljantseva tunnistas, et kogemused mängisid täna Kontaveidi kasuks.