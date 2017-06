Anett Kontaveit ületas miljoni dollari piiri

21-aastane eestlanna võitis Hollandis 's-Hertogenboschis Ricoh Openi nimelise muruväljakuturniiri, kui alistas finaalis 6:2, 6:3 venelanna Natalja Vihljantseva (WTA 74.). Triumfi eest teenis Kontaveit 43 000 USA dollarit ning lisaks 280 punkti maailma edetabelisse. Nii on ta nüüd oma karjääri jooksul teeninud 1 021 750 USA dollarit auhinnaraha ning on praegu jooksvas maailma edetabelis koguni 36. positsioonil, mis on ühtlasi tema karjääri parimaks kohaks.

Kui võrrelda Kontaveidi karjääri auhinnaraha pikaaegse Eesti esitennisisti Kaia Kanepiga, siis viimane on senise karjääriga kogunud 4 441 864 USA dollarit. WTA-turniirivõite on 32-aastasel Kanepil ette näidata aga neli Kontaveidi ühe vastu.