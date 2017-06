Postimehe videolugu: rallikross puust ja punaseks – ala, mis on võlunud ära Loebi ja Solbergi

Möödunud talvel tähistas rallikross spordialana 50 juubelit, aga ülemaailmselt popiks on see saanud alles viimase paari aastaga, kui ilmavalgust nägi MM-sari. Esimeseks maailmameistriks krooniti kunagine WRC sarja tšempion Petter Solberg ja nimekaid sõitjaid on sarjas veelgi – alates pikaaegse ralliradade valitseja Sebastien Loebiga ning lõpetades kereautosarjades kuulsust kogunud pilootidega. Ka publik on võistlusest vaimustunud - kui teleauditooriumis rallikross veel kõige kõrgemasse tippu ei kuulu, siis tribüünidele kogunevad rahvamassid teevad kadedaks ka maailma suurimad võistlussarjad.