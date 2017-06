Video: Teemantliigas nähti maailmarekordilähedast 100 meetri jooksu

Seejuures tuleb mainida, et kuna jooksu ajal puhus lubatust (2,00 m/s) tugevam taganttuul (4,8 m/s), siis ametlikult tulemused kirja ei lähe. 22-aastasele Rio olümpiamängude pronksmedalistile järgnesid Rootsi pealinnas toimunud etapil Elevandiluuranniku sportlane Ben Youssef Meïté (9,84) ning jamaikalane Ryan Shields (9,89). Alla kümne sekundi suutsid 100 meetrit läbida veel kuubalane Yunier Perez (9,92) ja sakslane Julian Reus (9,99).

«Mind tabas šokk, kui nägin tablool sellist aega, tahtsin joosta lihtsalt alla 10 sekundi ning ma ei tundnud end olevat sellises vormis, mis lubaks niivõrd kiiresti joosta,» kommenteeris kõigi aegade kolmandat aega näidanud De Grasse oma tulemust.

Võistlusele koos Andre De Grassiga samaväärse isiliku rekordiga (9,91) tulnud Churandy Martina sai kirja aja 10,00, šveitslane Alex Wilson oli 10,08ga seitsmes ja kohalik jooksja Austin Hamilton 10,16ga viimane ehk kaheksas.

Ametlikult on praegune maailma hooaja tippmark meeste 100 meetri jooksus 9,82, mis kuulub 21-aastase ameeriklase Christian Colemani nimele. Temast kuus sajandikku aeglasemat tulemust (9,88) on näidanud Zambia sportlane Sydney Siame. Maailmarekordiomanik Usain Bolt asub praegu maailma hooaja edetabelis 19. positsioonil, kui tal on ette näidata aeg 10,03.