Video: vaata, kuidas Ralf Aron Ungaris brasiillase vormelile tagant sisse sõitis

Olukorda näeb videos vahemikus 12.00-13.00.

Aroni kommentaar nädalavahetusele: "Kuigi tulemustest ei paista see välja, olime auto lõpuks päris kiireks saanud. Märjal rajal sõidetud esimeses kvalifikatsioonis püsisin kuni viimaste ringideni parimate seas, aga otsustaval kiirel ringil oli rajal tihe liiklus ja aega parandada ei õnnestunud. Teist kvalifikatsiooni alustasin üsna enesekindlalt, et annab teistes sõitudes veel korralikud tulemused kirja saada, aga siis kadus käigukasti hüdraulikast rõhk ning sellega ka võimalus heale stardikohale ja heale tulemusele. Positiivne oli nädalavahetusel see, et auto oli kiire."

Meistrivõistluste kokkuvõttes paikneb Aron 11. kohal, Euroopa vormel 3 meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Saksamaal, Nürnbergis paikneval Norisringil.