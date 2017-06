Video ja kommentaarid: vollekoondis triumfeeris Maailmaliigas!

Kapten Kert Toobal ütles, et Hispaania murti ära esimese geimiga. «See sai määravaks, nemad algul domineerisid, aga me tulime järgi ja läksime sealt hooga lõpuni, neil läksid pead norgu,» sõnas Toobal.

«Selliste momentide pärast seda asja teemegi. See seltskond, kes meil siin on.. need, kes ei mängi, see, kuidas nad pärast viimast punkti väljakule tormasid, see näitab, et see läheb meile kõigile korda,» lisas kapten.

«Need on ajaloolised hetked ja neid on raske kirjeldada. Sa pead selle jaoks kohapeal olema ja nägema neid ilmeid ja emotsioone.»

«Tuli ikka väga raskelt see kõik. Täna tundus see saal veel palavam ja kui veidralt see pall lendab! Aga meie saime sellega hakkama, hispaanlased mitte. Kokkuvõttes, meeskonna mäng on see, kõik andsid kõik! Karikas on küll väike, aga selle karika järgi me ei tulnud. See võit jätam jälje südamesse.»

Ardo Kreek ja Oliver Venno tõid kumbki 13 punkti, Robert Täht lisas 10 silma.