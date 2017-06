Pole paha: Tallinna Infonet kohtub Meistrite liiga avaringis Malta meistriga

Infonet läheb avaringis vastamisi Malta meisterklubi Paola Hiberniansiga ning kuna esimene mäng toimub Maltal, siis teise kohtumise saab valitsev Eesti meister pidada koduväljakul. Avakohtumine leiab aset kas 27. või 28. juunil ning korduskohtumine nädala jagu hiljem.

Hibernians osales mullu Euroopa liiga esimeses eelringis, kui jäi kahe mängu kokkuvõttes kindlalt 0:6 alla Slovakkia klubile Trnava Spartakile.

Meistrite liiga esimese eelringi paarid:

The official result of the #UCL 2017/18 first qualifying round draw... pic.twitter.com/KqieRaXWEN